Квадраты счастья
Аверс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка ЦБ, действующая на дату заключения кредитного договора
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- комиссия за перечисление кредитных средств на счет продавца не взимается;
- аннуитетные / дифференцированные платежи по выбору заемщика;
- возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве ПВ;
- форма подтверждения дохода не влияет на ставку
Минусы
- высокий первоначальный взнос для заемщиков, подтверждающих доход справкой по форме банка;
- требуется постоянная регистрация на территории Республики Татарстан;
- длительный срок рассмотрения заявки