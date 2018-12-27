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Квадраты счастья

Аверс, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1 п. п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка ЦБ, действующая на дату заключения кредитного договора

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • комиссия за перечисление кредитных средств на счет продавца не взимается;
  • аннуитетные / дифференцированные платежи по выбору заемщика;
  • возможность учета средств материнского (семейного) капитала в качестве ПВ;
  • форма подтверждения дохода не влияет на ставку

Минусы

  • высокий первоначальный взнос для заемщиков, подтверждающих доход справкой по форме банка;
  • требуется постоянная регистрация на территории Республики Татарстан;
  • длительный срок рассмотрения заявки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Квадраты счастья» в 3 городах России
226
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Справочная информация
ООО «Банк «Аверс»
Адрес
420111, г. Казань, ул. М. Джалиля, д. 3
ОГРН
1021600000993
Сайт
www.aversbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
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Банкоматы 38
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Телефоны
8 800 700-43-21 — единая справочная служба

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