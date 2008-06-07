Простая ипотека
Крайинвестбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1,2 п. п. к ставке при отсутствии личного/ титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- документы, подтверждающие доход, не требуются;
- срок действия положительного кредитного решения по заявке - 4 месяца;
- наличие скидки к ставке для социальных категорий граждан
Минусы
- первоначальный взнос от 35%