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Новоселье

Крайинвестбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1,2 п. п. к ставке при отсутствии личного/ титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса
  • работники бюджетной сферы / госслужащие

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

ключевая ставка Банка России на дату заключения договора от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • наличие скидки к ставке для социальных категорий граждан;
  • срок действия положительного кредитного решения по заявке - 4 месяца
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новоселье» в 49 городах России
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Справочная информация
ПАО «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, д. 34
Сайт
www.kibank.ru
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Телефоны
8 800 200-80-65 — справочно-информационный центр

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