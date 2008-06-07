Рефинансирование
Крайинвестбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1,2 п. п. к ставке при отсутствии личного/ титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка Банка России на дату заключения договора от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие скидки к ставке для социальных категорий граждан;
- срок действия положительного кредитного решения по заявке - 4 месяца
Особые ограничения
- при выдаче кредита устанавливается процентная ставка с учетом повышенной надбавки, которая применяется до момента регистрации ипотеки в пользу банка;
- регионы расположения закладываемого жилья: р. Крым, г. Севастополь, Краснодарский край, р. Адыгея