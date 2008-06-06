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Целевой под залог имеющейся недвижимости

Трансстройбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • строительство жилого дома

Тип программы

  • банк "ДельтаКредит"

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1,5 / 1 / 1,5 п.п. без личного / титульного /имущественного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
  • привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц

Минусы

на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Целевой под залог имеющейся недвижимости» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
Сайт
www.transstroybank.ru
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73

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