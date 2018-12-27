Особая
Аверс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- гараж / машиноместо
приобретение парковочного места по адресу: г. Казань, пр. Победы, д. 46 В, д. 46, 46А, 46Б
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+3 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка ЦБ, действующая на дату заключения кредитного договора
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкий первоначальный взнос;
- комиссия за перечисление кредитных средств на счет продавца не взимается;
- аннуитетные / дифференцированные платежи по выбору заемщика;
- форма подтверждения дохода не влияет на ставку
Минусы
- требуется постоянная регистрация на территории Республики Татарстан;
- длительный срок рассмотрения заявки;
- крупная надбавка к ставке при отказе от личного страхования
Особые ограничения
- кредит на приобретение определенных парковочных мест