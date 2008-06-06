Строящееся жилье
Трансстройбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- банк "ДельтаКредит"
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1,5 / 1 / 1,5 п.п. без личного / титульного / имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- привлечение в качестве созаемщиков любых третьих лиц;
- допускается выдача кредита иностранным гражданам
Особые ограничения
на сайте банка нет информации о санкциях за просрочку платежа