Вход
Поиск

Ипотека

Кемсоцинбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус
  • гараж / машиноместо
  • коммерческая недвижимость

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Прочие документы

  • для мужчин до 27 лет – обязательное наличие военного билета

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность получения кредита без первоначального взноса

Минусы

  • небольшой срок кредитования;
  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека» в 6 городах России
145
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
Адрес
650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
ОГРН
1024200001891
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кемерово
Отделения 2
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(3842) 36-90-90

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще