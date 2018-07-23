Ипотека
Кемсоцинбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- гараж / машиноместо
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Прочие документы
- для мужчин до 27 лет – обязательное наличие военного билета
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита без первоначального взноса
Минусы
- небольшой срок кредитования;
- высокая ставка