Семейная ипотека
Аверс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- рефинансирование
льготная программа для семей, у которых родился в 2018-2022 гг. родится второй и/или последующий ребенок
Тип программы
- ДОМ.РФ
- семейная ипотека
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- выписка со счета
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- безналичный перевод в счет погашения ипотечного кредита в стороннем банке
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка ЦБ, действующая на дату заключения кредитного договора, от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- низкая процентная ставка;
- наличие / отсутствие личного страхования на ставку не влияет
Особые ограничения
- кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй или третий ребенок;
- продавцом квартиры должно быть юр. лицо