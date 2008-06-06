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Ипотека для граждан с детьми

Трансстройбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке
  • рефинансирование

льготная программа для граждан, у которых в 2018-200 гг. родится второй и( или) последующий ребенок

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Прочие документы

свидетельства о рождении всех детей с подтверждением гражданства РФ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая ставка

Минусы

  • личное страхование является обязательным

Особые ограничения

  • кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй или третий ребенок;
  • продавцом квартиры должно быть юр. лицо
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека для граждан с детьми» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
Сайт
www.transstroybank.ru
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73

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