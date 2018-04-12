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Ипотечный кредит

Тольяттихимбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • рефинансирование
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • работники бюджетной сферы / госслужащие

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • наличие скидки к ставке для бюджетников и госслужащих

Минусы

  • обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ с основного места работы (для наемных работников)

Особые ограничения

  • на сайте банка не представлен полный процентный диапазон
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный кредит» в 1 городе России
148
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Справочная информация
АО «Тольяттихимбанк»
Адрес
445009, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Горького, д. 96
ОГРН
1026300001881
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 5
Банкоматы 39
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Телефоны
(8482) 71-81-71

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