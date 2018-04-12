Ипотечный кредит
Тольяттихимбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- рефинансирование
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- работники бюджетной сферы / госслужащие
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- наличие скидки к ставке для бюджетников и госслужащих
Минусы
- обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ с основного места работы (для наемных работников)
Особые ограничения
- на сайте банка не представлен полный процентный диапазон