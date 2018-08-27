Цель кредита

Тип программы

действует в г. Санкт-Петербург: — при покупке недвижимости на первичном рынке в компании ООО «Дальпитерстрой», ООО «СК «Дальпитерстрой»; — при покупке недвижимости по договорам об уступке права требования от юридических лиц ООО «ТехМонтажСтрой», ООО «Инвест СПб», ООО «МАГМА ГРУПП», ООО ОП «Петроблок МСК», ООО «Холодпроф» и ООО «Н+Н», ИП Юсов Р. М, ООО «Дорстройсервис», ООО «Рубикон-Инвест», ООО «Ленстройдеталь», АО ТПК «КВАДРО-ИМПЭКС», СК «Мегастрой», ООО «Беккер», СХПК (колхоз) «Молодейский, ООО СП «Амарант», ООО «ПроЭкоСтроМ», ООО «М2-Капитал», ООО «ГСТ», ООО ТД «М. ЧИП», ООО СитиСтрой», ООО «ТехноСтрой», ООО «Стройинвест», ООО «Агропром», ООО «ПетроПаркинг», ИП Леонова Е. Ю., где Застройщиком выступает ООО «СК «Дальпитерстрой»