Дальпитерстрой
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
действует в г. Санкт-Петербург: — при покупке недвижимости на первичном рынке в компании ООО «Дальпитерстрой», ООО «СК «Дальпитерстрой»; — при покупке недвижимости по договорам об уступке права требования от юридических лиц ООО «ТехМонтажСтрой», ООО «Инвест СПб», ООО «МАГМА ГРУПП», ООО ОП «Петроблок МСК», ООО «Холодпроф» и ООО «Н+Н», ИП Юсов Р. М, ООО «Дорстройсервис», ООО «Рубикон-Инвест», ООО «Ленстройдеталь», АО ТПК «КВАДРО-ИМПЭКС», СК «Мегастрой», ООО «Беккер», СХПК (колхоз) «Молодейский, ООО СП «Амарант», ООО «ПроЭкоСтроМ», ООО «М2-Капитал», ООО «ГСТ», ООО ТД «М. ЧИП», ООО СитиСтрой», ООО «ТехноСтрой», ООО «Стройинвест», ООО «Агропром», ООО «ПетроПаркинг», ИП Леонова Е. Ю., где Застройщиком выступает ООО «СК «Дальпитерстрой»
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
+1,5 п.п. при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность получения кредита без первоначального взноса;
- невысокая процентная ставка
Минусы
- длительный срок рассмотрения заявки
Особые ограничения
- кредит на покупку недвижимости у ряда компаний