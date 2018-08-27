Вход
Поиск

Дальпитерстрой

Ростфинанс, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

Тип программы

  • собственная программа

действует в г. Санкт-Петербург: — при покупке недвижимости на первичном рынке в компании ООО «Дальпитерстрой», ООО «СК «Дальпитерстрой»; — при покупке недвижимости по договорам об уступке права требования от юридических лиц ООО «ТехМонтажСтрой», ООО «Инвест СПб», ООО «МАГМА ГРУПП», ООО ОП «Петроблок МСК», ООО «Холодпроф» и ООО «Н+Н», ИП Юсов Р. М, ООО «Дорстройсервис», ООО «Рубикон-Инвест», ООО «Ленстройдеталь», АО ТПК «КВАДРО-ИМПЭКС», СК «Мегастрой», ООО «Беккер», СХПК (колхоз) «Молодейский, ООО СП «Амарант», ООО «ПроЭкоСтроМ», ООО «М2-Капитал», ООО «ГСТ», ООО ТД «М. ЧИП», ООО СитиСтрой», ООО «ТехноСтрой», ООО «Стройинвест», ООО «Агропром», ООО «ПетроПаркинг», ИП Леонова Е. Ю., где Застройщиком выступает ООО «СК «Дальпитерстрой»

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1,5 п.п. при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность получения кредита без первоначального взноса;
  • невысокая процентная ставка

Минусы

  • длительный срок рассмотрения заявки

Особые ограничения

  • кредит на покупку недвижимости у ряда компаний
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Дальпитерстрой» в 5 городах России
465
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
ОГРН
1022300003021
Сайт
www.rostfinance.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ростов-на-Дону
Отделения 6
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще