Перезагрузка 2.0
Аверс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод в счет погашения ипотечного кредита в стороннем банке
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
ключевая ставка ЦБ, действующая на дату заключения кредитного договора
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- аннуитетные / дифференцированные платежи по выбору заемщика;
- привлечение до 3-х созаемщиков
Минусы
- требуется постоянная регистрация на территории Республики Татарстан
Особые ограничения
- минимальный срок обслуживания долга в первичном банке-кредиторе - 6 месяцев