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Военная ипотека

Ростфинанс, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • военная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Требования и документы

Доход

подтверждение дохода не требуется

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

Пени при возникновении просроченной задолженности — 18,25% годовых от суммы просроченной задолженности.

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • невысокая ставка;
  • подтверждение дохода не требуется;
  • личное страхование не требуется

Минусы

  • длительный срок рассмотрения заявки;
  • минимальный возраст заемщика на момент предоставления кредита - 25 лет

Особые ограничения

  • программа ипотечного кредитования военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих;
  • погашение кредита осуществляется за счет средств НИС;
  • объект должен быть аккредитован ДОМ.РФ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Военная ипотека» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
Сайт
www.rostfinance.ru
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Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

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