Военная ипотека
Ростфинанс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
Тип программы
- ДОМ.РФ
- военная ипотека
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Требования и документы
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
Пени при возникновении просроченной задолженности — 18,25% годовых от суммы просроченной задолженности.
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- подтверждение дохода не требуется;
- личное страхование не требуется
Минусы
- длительный срок рассмотрения заявки;
- минимальный возраст заемщика на момент предоставления кредита - 25 лет
Особые ограничения
- программа ипотечного кредитования военнослужащих — участников накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих;
- погашение кредита осуществляется за счет средств НИС;
- объект должен быть аккредитован ДОМ.РФ