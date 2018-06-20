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Ипотечный

Майкопбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус
  • строительство жилого дома
  • земельный участок

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • невысокий первоначальный взнос

Минусы

  • высокая ставка;
  • небольшой срок кредитования
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный» в 2 городах России
88
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Справочная информация
АО «Майкопбанк»
Адрес
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
ОГРН
1020100002394
Отделения и банкоматы
в вашем городе Майкоп
Отделения 3
Банкоматы 6
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Телефоны
(8772) 52-56-30

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