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Недвижимость банка

Ростфинанс, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • апартаменты

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п. п. к ставке без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

182,5% годовых от суммы просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку

Минусы

  • длительный срок рассмотрения заявки;
  • требуется уплата единовременной комиссии за снижение ставки

Особые ограничения

  • кредит на покупку объектов недвижимости, находящихся в собственности банка ( п. Шушары)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Недвижимость банка» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
ОГРН
1022300003021
Сайт
www.rostfinance.ru
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Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

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