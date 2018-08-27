Недвижимость банка
Ростфинанс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- апартаменты
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+1 п. п. к ставке без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
182,5% годовых от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Минусы
- длительный срок рассмотрения заявки;
- требуется уплата единовременной комиссии за снижение ставки
Особые ограничения
- кредит на покупку объектов недвижимости, находящихся в собственности банка ( п. Шушары)