Целевой кредит под залог квартиры ДОМ.РФ
Ростфинанс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- личное
+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
182,5% годовых от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая ставка;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Минусы
- длительный срок рассмотрения заявки