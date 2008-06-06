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Готовое жилье ДОМ.РФ

Ростфинанс, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • личное

+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

182,5% годовых от суммы просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможно получение кредита без документов, подтверждающих доход и занятость;
  • предоставляется ИП и собственникам бизнеса

Минусы

  • длительный срок рассмотрения заявки

Особые ограничения

минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье ДОМ.РФ» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
Сайт
www.rostfinance.ru
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Телефоны
8 800 777-70-01 — единая справочная служба

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