Приобретение квартиры на этапе строительства ДОМ.РФ
Ростфинанс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- личное
+0.7 п. п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
Пени при возникновении просроченной задолженности — 182,5% годовых от суммы просрочки.
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- скидки от ставки для льготных категорий населения;
- возможно использование средств материнского (семейного) капитала в качестве первого взноса;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- возможно получение кредита без документов, подтверждающих доход и занятость;
- предоставляется ИП и собственникам бизнеса
Минусы
- длительный срок рассмотрения заявки
Особые ограничения
минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%