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Семейная ипотека

НИКО-Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • рефинансирование

льготная программа для заемщиков, у которых в 2018-2022 гг. родится второй и/или последующий ребенок

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • семейная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

при несвоевременной оплате личного страхования ставка по кредиту составит: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 3 п. п. до момента подтверждения оплаты личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Прочие документы

  • свидетельство о рождении детей;
  • при отсутствии сведений о гражданстве в свидетельстве о рождении - документ, подтверждающий гражданство

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • безналичный перевод в счет погашения ипотечного кредита в стороннем банке

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая процентная ставка

Особые ограничения

  • кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй или третий ребенок;
  • продавцом квартиры должно быть юр. лицо
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейная ипотека» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
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(3532) 34-00-34

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