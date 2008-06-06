Готовое жилье
Ростфинанс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
Тип программы
- банк "ДельтаКредит"
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- возможность использования средств материнского капитала в качестве первоначального взноса;
- снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- возможно получение кредита без документов, подтверждающих доход
Минусы
длительный срок рассмотрения заявки
Особые ограничения
- регионы действия программы: Ростов-на-Дону и область, Санкт-Петербург и область, Великий Новгород, Пермь, Ижевск, Краснодар;
- при учете в качестве первоначального взноса средств МСК его размер может быть снижен до 5%