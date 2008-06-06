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Переуступка

Ростфинанс, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • квартира в новостройке

покупка недвижимости по договорам об уступке права требования от физических или юридических лиц, не включенных в список компаний по программе «Доступное жилье — Дальпитерстрой», где застройщиком выступает ООО «СК «Дальпитерстрой»

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

182,5% годовых от суммы просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • невысокий первоначальный взнос

Минусы

  • высокая процентная ставка;
  • длительный срок рассмотрения заявки;
  • существенные санкции за просрочку платежа

Особые ограничения

  • кредит на покупку недвижимости у ряда компаний
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Переуступка» в 5 городах России
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «РостФинанс»
Адрес
344037, г. Ростов-на-Дону, ул. Ченцова, 95
Сайт
www.rostfinance.ru
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8 800 777-70-01 — единая справочная служба

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