Переуступка
Ростфинанс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
покупка недвижимости по договорам об уступке права требования от физических или юридических лиц, не включенных в список компаний по программе «Доступное жилье — Дальпитерстрой», где застройщиком выступает ООО «СК «Дальпитерстрой»
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
182,5% годовых от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокий первоначальный взнос
Минусы
- высокая процентная ставка;
- длительный срок рассмотрения заявки;
- существенные санкции за просрочку платежа
Особые ограничения
- кредит на покупку недвижимости у ряда компаний