покупка недвижимости по договорам об уступке права требования от физических или юридических лиц, не включенных в список компаний по программе «Доступное жилье — Дальпитерстрой», где застройщиком выступает ООО «СК «Дальпитерстрой»

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.