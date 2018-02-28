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Готовое и строящееся жилье

Живаго Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0,25 п. п. при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

пени в размере ключевой ставки на дату заключения договора

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможна замена первоначального взноса дополнительным залогом имущества;
  • возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального взноса;
  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • оценка приобретаемой недвижимости не требуется;низкая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое и строящееся жилье» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 3
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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