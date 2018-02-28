Готовое и строящееся жилье
Живаго Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
+0,25 п. п. при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
пени в размере ключевой ставки на дату заключения договора
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможна замена первоначального взноса дополнительным залогом имущества;
- возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального взноса;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- оценка приобретаемой недвижимости не требуется;низкая ставка