Целевой
Ростфинанс, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- строительство жилого дома
- ремонт
Тип программы
- банк "ДельтаКредит"
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- невысокая процентная ставка;
- возможно получение кредита без документов, подтверждающих доход;
- возможно снижение процентной ставки при уплате единовременной комиссии
Минусы
длительный срок рассмотрения заявки
Особые ограничения
регионы действия программы: Ростов-на-Дону и область, Санкт-Петербург и область, Великий Новгород, Пермь, Ижевск, Краснодар