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Ипотечный кредит

Северстройбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • земельный участок

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1 п.п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможна выдача кредита заемщикам с трудовым стажем работы от 2-х месяцев;
  • погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика

Минусы

  • обязательное наличие справки по форме 2-НДФЛ
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный кредит» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Северный строительный банк»
Адрес
160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52.
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Телефоны
(8172) 75-93-60

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