Коммерческая недвижимость
Кузнецкбизнесбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- 1 п.п. без страхования
Требования и документы
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - от 18 лет
Минусы
- небольшой срок кредитования;
- высокая ставка