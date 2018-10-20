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Вторичный рынок

НИКО-Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • собственная программа
  • семейная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+0,5 п. п. без личного страхования, +1 п. п. при несвоевременном продлении договора личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку

Минусы

  • небольшая сумма кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Вторичный рынок» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 8
Банкоматы 16
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Телефоны
(3532) 34-00-34

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