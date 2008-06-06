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Готовое жилье

Кузнецкбизнесбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1 п.п. к ставке без страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального взноса;
  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • скидки от ставки для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Готовое жилье» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новокузнецк
Отделения 19
Банкоматы 83
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Телефоны
(3843) 70-38-88

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