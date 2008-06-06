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Стандарт

Кузнецкий, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное
  • 2 / 1,5 / 3,5 п.п. при отказе от личного / титульного / имущественного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

7,3% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • в качестве части первоначального взноса могут быть учтены средства материнского (семейного) капитала;
  • скидки для молодых семей

Минусы

  • длительный срок рассмотрения заявки

Особые ограничения

  • при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 5%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Стандарт» в 13 городах России
148
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Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пенза
Отделения 16
Банкоматы 27
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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