Новостройка
Кузнецкий, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- квартира в новостройке
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+2 / 1,5 / 3,5 п.п. при отказе от личного / титульного / имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
- молодая семья
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
7,3% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- в качестве части первоначального взноса могут быть учтены средства материнского (семейного) капитала
Минусы
- длительный срок рассмотрения заявки;
- первоначальный взнос от 30%
Особые ограничения
- при учете в качестве первоначального взноса средств материнского (семейного) капитала его размер может быть снижен до 10%