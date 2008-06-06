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Комната в кредит

Эксперт Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • комната / доля в квартире

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1,5 / 1 / 1,5 п.п. без личного / титульного / имущественного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 4-х

Выдача и погашение

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • возможность снижения процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
  • открытие аккредитива для расчетов с продавцом - без комиссии

Минусы

  • небольшая сумма кредита;
  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Комната в кредит» в 7 городах России
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Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
Сайт
www.expertbank.com
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Телефоны
8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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