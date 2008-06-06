Комната в кредит
Эксперт Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- комната / доля в квартире
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1,5 / 1 / 1,5 п.п. без личного / титульного / имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 4-х
Выдача и погашение
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- возможность снижения процентной ставки при уплате единовременной комиссии;
- открытие аккредитива для расчетов с продавцом - без комиссии
Минусы
- небольшая сумма кредита;
- высокая ставка