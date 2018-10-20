Коммерческая недвижимость
НИКО-Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- коммерческая недвижимость
Тип программы
- собственная программа
- семейная ипотека
Обеспечение
- залог прав требования (для строящегося жилья)
- залог имеющейся в собственности недвижимости
принимаются жилые (квартира, дом с земельным участком), нежилые объекты недвижимости, незавершенное строительство
Страхование
- имущественное
- личное
+0,5 п. п. без личного страхования, +1 п. п. при несвоевременном продлении договора личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Особые ограничения
- кредит предоставляется на покупку коммерческой недвижимости в г. Оренбурге и Оренбургской области