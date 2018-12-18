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Семейная ипотека

Русь, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • рефинансирование
  • жилой дом / таунхаус

льготная программа для семей, у которых в 2018-2022 гг. родится второй и/или последующий ребенок

Тип программы

  • ДОМ.РФ
  • семейная ипотека

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное

+5 п. п. при невыполнении условий по личному и/или имущественному страхованию в течение срока жизни кредита

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет
  • безналичный перевод в счет погашения ипотечного кредита в стороннем банке

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • низкая процентная ставка

Минусы

  • крупная надбавка к ставке за несоблюдение условий страхования

Особые ограничения

  • кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. родился второй или третий ребенок
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Семейная ипотека» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
Адрес
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 7
Банкоматы 27
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Телефоны
(3532) 77-77-44
(3532) 44-57-00

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