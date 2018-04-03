Материнский капитал
Актив Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- комната / доля в квартире
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- по индивидуальному графику
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- подтверждение дохода предъявителем сертификата не требуется
Минусы
- высокая процентная ставка
Особые ограничения
- кредит выдается при предоставлении заключенного предварительного договора купли-продажи и сертификата на материнский (семейный) капитал;
- супруг/близкий родственник выступает созаемщиком (при отсутствии - поручительство другого физ. лица)