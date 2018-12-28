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Стройка

Саровбизнесбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • строительство жилого дома
  • земельный участок
  • ремонт

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • залог имеющейся в собственности недвижимости

либо поручительство физического лица

Страхование

  • имущественное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • по индивидуальному графику

уменьшающимися платежами

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • первоначальный взнос не требуется;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • допускается кредитование без подтверждения дохода ( при сумме кредита до 1 млн рублей)

Минусы

  • небольшой срок кредитования;
  • высокая ставка

Особые ограничения

  • кредит выдается траншами
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Стройка» в 23 городах России
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Справочная информация
ПАО «Саровбизнесбанк»
Адрес
607189, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Силкина, д. 13
ОГРН
1025200001254
Отделения и банкоматы
в вашем городе Саров
Отделения 8
Банкоматы 24
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Телефоны
(831) 430-38-28 — справочно-консультационная служба

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