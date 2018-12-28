Стройка
Саровбизнесбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- строительство жилого дома
- земельный участок
- ремонт
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
либо поручительство физического лица
Страхование
- имущественное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- по индивидуальному графику
уменьшающимися платежами
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- первоначальный взнос не требуется;
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
- допускается кредитование без подтверждения дохода ( при сумме кредита до 1 млн рублей)
Минусы
- небольшой срок кредитования;
- высокая ставка
Особые ограничения
- кредит выдается траншами