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Квартира на вторичном рынке

Банк Интеза, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+3,5 п.п. к ставке без личного и титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • работники бюджетной сферы / госслужащие

кредит предоставляется госслужащим и сотрудникам гос.компаний, сотрудниками компаний с организационно-правовой формой ПАО, сотрудникам международных компаний и их представительств, сотрудникам компаний с организационно-правовой формой ООО, АО,ЗАО при условии одобрения компании банком, сотрудникам банков Топ-20 по чистым активам по рейтингу Банки.ру

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • сейфовая ячейка

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку

Минусы

  • крупная надбавка к ставке при отказе от добровольных видов страхования;*первоначальной взнос от 50%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Квартира на вторичном рынке» в 23 городах России
270
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Справочная информация
АО «Банк Интеза»
Адрес
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
ОГРН
1027739177377
Сайт
www.bancaintesa.ru
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Телефоны
8 800 200-80-08 — единая справочная служба

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