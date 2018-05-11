Загородная недвижимость
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+3,5 п.п. к ставке без личного и титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- работники бюджетной сферы / госслужащие
кредит предоставляется госслужащим и сотрудникам гос.компаний, сотрудниками компаний с организационно-правовой формой ПАО, сотрудникам международных компаний и их представительств, сотрудникам компаний с организационно-правовой формой ООО, АО,ЗАО при условии одобрения компании банком, сотрудникам банков Топ-20 по чистым активам по рейтингу Банки.ру
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- сейфовая ячейка
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку
Минусы
- крупная надбавка к ставке при отказе от добровольных видов страхования;*первоначальной взнос от 50%