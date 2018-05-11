кредит предоставляется госслужащим и сотрудникам гос.компаний, сотрудниками компаний с организационно-правовой формой ПАО, сотрудникам международных компаний и их представительств, сотрудникам компаний с организационно-правовой формой ООО, АО,ЗАО при условии одобрения компании банком, сотрудникам банков Топ-20 по чистым активам по рейтингу Банки.ру

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.