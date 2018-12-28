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Ипотека

Национальный Банк Сбережений, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1 п. п. к ставке при отсутствии личного и титульного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возможность использования средств материнского (семейного) капитала в качестве первоначального взноса

Минусы

  • небольшая сумма кредита;
  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Национальный банк сбережений»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Палехская, д. 2
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-50-50 — единая справочная служба

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