Русь-КПК
Русь, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- рефинансирование
рефинансирование одного ипотечного кредита с получением части кредита на неотложные нужды
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
- безналичный перевод в счет погашения ипотечного кредита в стороннем банке
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на размер ставки;
- возможность получения в рамках кредита дополнительных средств на потребительские цели
Особые ограничения
- для клиентов с положительной кредитной историей;
- сумма кредита на личные цели - до 1 млн руб.