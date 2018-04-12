Материнский капитал
Углеметбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
погашение процентов ежемесячно, погашение основного долга — единовременно за счет средств материнского капитала
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- возраст заемщика - от 18 лет;
- отсутствуют требования по наличию страхования;
- погашение основного долга за счет средств материнского капитала
Минусы
- небольшой срок кредитования;
- высокая ставка