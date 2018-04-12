Вход
Поиск

Материнский капитал

Углеметбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира

Тип программы

  • собственная программа
  • материнский капитал

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

погашение процентов ежемесячно, погашение основного долга — единовременно за счет средств материнского капитала

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • возраст заемщика - от 18 лет;
  • отсутствуют требования по наличию страхования;
  • погашение основного долга за счет средств материнского капитала

Минусы

  • небольшой срок кредитования;
  • высокая ставка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Материнский капитал» в 13 городах России
142
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
ОГРН
1024200006434
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 15
посмотреть на карте
Телефоны
(351) 247-49-79

Ипотечные кредиты в городах

По банкам

По виду

Показать еще