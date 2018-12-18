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Дом с участком

Ставропольпромстройбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное

+1-1,5 п.п. к ставке при отказе от личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика

Минусы

  • высокая ставка

Особые ограничения

  • возраст дома должен быть не более 15 лет для вновь построенных домов или не более 15 лет, с момента проведения полной капитальной реконструкции (при наличии подтверждающих документов)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Дом с участком» в 18 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
Адрес
355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88а
Сайт
www.psbst.ru
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Телефоны
(8652) 30-60-30

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