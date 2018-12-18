Дом с участком
Ставропольпромстройбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
+1-1,5 п.п. к ставке при отказе от личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- возраст дома должен быть не более 15 лет для вновь построенных домов или не более 15 лет, с момента проведения полной капитальной реконструкции (при наличии подтверждающих документов)