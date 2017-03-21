Ипотечный кредит
Чувашкредитпромбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
- строительство жилого дома
- земельный участок
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- личное страхование оформляется по желанию заемщика
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
- другие документы
Количество созаемщиков
4
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- лояльные требования к возрасту заемщика - от 18 лет;
- созаемщиками могут быть любые третьи лица;
- возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
- льготные условия для сотрудников бюджетных организаций
Минусы
- высокая ставка;
- длительный срок рассмотрения кредитной заявки;
- крупная надбавка к ставке при подтверждении дохода справкой по форме банка