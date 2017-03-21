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Ипотечный кредит

Чувашкредитпромбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус
  • строительство жилого дома
  • земельный участок

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • личное страхование оформляется по желанию заемщика

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме
  • другие документы

Количество созаемщиков

4

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи
  • дифференцированные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
  • лояльные требования к возрасту заемщика - от 18 лет;
  • созаемщиками могут быть любые третьи лица;
  • возможность привлечения до 4-х созаемщиков;
  • льготные условия для сотрудников бюджетных организаций

Минусы

  • высокая ставка;
  • длительный срок рассмотрения кредитной заявки;
  • крупная надбавка к ставке при подтверждении дохода справкой по форме банка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотечный кредит» в 8 городах России
128
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Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
ОГРН
1022100000064
Отделения и банкоматы
в вашем городе Чебоксары
Отделения 8
Банкоматы 32
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Телефоны
(8352) 30-93-09

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