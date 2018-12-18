Квартира на вторичном рынке
Ставропольпромстройбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1-1,5 п. п. при отказе от личного и/или титульного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
- дифференцированные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Минусы
- высокая ставка
Особые ограничения
- при покупке квартиры на первом этаже многоквартирного дома первоначальный взнос от 30%