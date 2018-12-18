ДОМ.РФ (готовое жилье)
Русь, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- апартаменты
Тип программы
- ДОМ.РФ
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+0,7 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Количество созаемщиков
не более 3-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просроченной задолженности
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- форма подтверждения дохода не влияет на ставку;
- возможно получение кредита без документов о доходе;
- предоставляется ИП
Особые ограничения
минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%