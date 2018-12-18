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ДОМ.РФ (готовое жилье)

Русь, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • апартаменты

Тип программы

  • ДОМ.РФ

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+0,7 п. п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Количество созаемщиков

не более 3-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просроченной задолженности

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • форма подтверждения дохода не влияет на ставку;
  • возможно получение кредита без документов о доходе;
  • предоставляется ИП

Особые ограничения

минимальный первоначальный взнос для ИП и собственников бизнеса - 35%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «ДОМ.РФ (готовое жилье)» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
Адрес
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 7
Банкоматы 27
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Телефоны
(3532) 77-77-44
(3532) 44-57-00

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