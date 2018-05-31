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Материнский капитал

Вологжанин, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • апартаменты

Тип программы

  • собственная программа
  • материнский капитал

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода не требуется

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • по индивидуальному графику

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Минусы

  • высокая ставка;
  • небольшой срок кредита
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Материнский капитал» в 5 городах России
134
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Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
ОГРН
1023500000655
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 9
Банкоматы 19
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Телефоны
(8172) 21-18-19

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