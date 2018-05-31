Материнский капитал
Вологжанин, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- апартаменты
Тип программы
- собственная программа
- материнский капитал
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода не требуется
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- по индивидуальному графику
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Минусы
- высокая ставка;
- небольшой срок кредита