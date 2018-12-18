На ликвидное жилье
ИТ Банк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- квартира в новостройке
- жилой дом / таунхаус
- земельный участок
объект незавершенного строительства
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог прав требования (для строящегося жилья)
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
+1,5 п. п. без личного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Минусы
- требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
- небольшая сумма кредита;
- высокая ставка
Особые ограничения
- ипотечный кредит, предоставляемый физическим лицам для приобретения ликвидного жилого помещения;
- с даты постройки отдельно стоящего дома или здания, в котором расположено жилое помещение, должно пройти не более 5 лет