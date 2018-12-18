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На ликвидное жилье

ИТ Банк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке
  • жилой дом / таунхаус
  • земельный участок

объект незавершенного строительства

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог прав требования (для строящегося жилья)

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1,5 п. п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Минусы

  • требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита;
  • небольшая сумма кредита;
  • высокая ставка

Особые ограничения

  • ипотечный кредит, предоставляемый физическим лицам для приобретения ликвидного жилого помещения;
    • с даты постройки отдельно стоящего дома или здания, в котором расположено жилое помещение, должно пройти не более 5 лет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «На ликвидное жилье» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «ИТ Банк»
Адрес
644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
Отделения и банкоматы
в вашем городе Омск
Отделения 2
Банкоматы 11
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Телефоны
(3812) 39-28-28

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