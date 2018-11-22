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Ипотека

Евроальянс, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • квартира в новостройке

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

+1 п.п. без личного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • в качестве первоначального взноса могут выступать средства материнского капитала;
  • форма подтверждения дохода не влияет на процентную ставку;
  • возможна скидка от ставки при учете средств материнского капитала в качестве первоначального взноса
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Ипотека» в 9 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий инвестиционный банк «Евроальянс»
Адрес
153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 13
ОГРН
1023700001467
Отделения и банкоматы
в вашем городе Иваново
Отделения 6
Банкоматы 10
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Телефоны
(4932) 47-15-33

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