Земельный
Татсоцбанк, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- жилой дом / таунхаус
- строительство жилого дома
- земельный участок
- ремонт
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
- залог имеющейся в собственности недвижимости
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
- страхование от потери работы
+1,5/1/1,5 п. п. без личного/титульного/имущественного страхования
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
- индивидуальные предприниматели
- владельцы / совладельцы собственного бизнеса
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
- справка по форме банка / в свободной форме
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
21,9% годовых от суммы просрочки
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- залог приобретаемого или имеющегося в собственности жилья по выбору заемщика;
- наличие скидки к ставке для зарплатных клиентов банка