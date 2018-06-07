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Земельный

Татсоцбанк, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • жилой дом / таунхаус
  • строительство жилого дома
  • земельный участок
  • ремонт

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость
  • залог имеющейся в собственности недвижимости

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное
  • страхование от потери работы

+1,5/1/1,5 п. п. без личного/титульного/имущественного страхования

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • владельцы / совладельцы собственного бизнеса

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ
  • документы ИП / владельца или совладельца бизнеса
  • справка по форме банка / в свободной форме

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

21,9% годовых от суммы просрочки

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • залог приобретаемого или имеющегося в собственности жилья по выбору заемщика;
  • наличие скидки к ставке для зарплатных клиентов банка
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Земельный» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
ОГРН
1021600000256
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 299-11-11

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