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Долинск, ипотечный кредит
Условия и ставки
Цель кредита
- готовая квартира
- жилой дом / таунхаус
Тип программы
- собственная программа
Обеспечение
- приобретаемая недвижимость
Страхование
- имущественное
- личное
- титульное
Требования и документы
Категория заемщика
- работники по найму
Доход
подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
Количество созаемщиков
не более 2-х
Выдача и погашение
Форма выдачи
- безналичный перевод на счет
Порядок погашения
- аннуитентные платежи
Нарушение обязательств по кредиту
109,5% годовых от суммы просрочки, но не менее 50 рублей в день
Экспертиза Банки.ру
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- небольшой первоначальный взнос;
- невысокая ставка
Минусы
- подтверждение основного дохода только справкой по форме 2-НДФЛ (для заемщиков, не являющихся зарплатными клиентами банка)