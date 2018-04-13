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Новая квартира

Долинск, ипотечный кредит

Условия и ставки

Цель кредита

  • готовая квартира
  • жилой дом / таунхаус

Тип программы

  • собственная программа

Обеспечение

  • приобретаемая недвижимость

Страхование

  • имущественное
  • личное
  • титульное

Требования и документы

Категория заемщика

  • работники по найму

Доход

подтверждение дохода

  • справка 2-НДФЛ

Количество созаемщиков

не более 2-х

Выдача и погашение

Форма выдачи

  • безналичный перевод на счет

Порядок погашения

  • аннуитентные платежи

Нарушение обязательств по кредиту

109,5% годовых от суммы просрочки, но не менее 50 рублей в день

Экспертиза Банки.ру

Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов,выявленных по результатам исследования рынка.

Плюсы

  • невысокая ставка;
  • небольшой первоначальный взнос;
  • возможность учета средств материнского капитала в качестве первоначального взноса;
  • отсутствие личного страхования не увеличивает процентную ставку по кредиту

Минусы

  • подтверждение основного дохода только справкой по форме 2-НДФЛ (для заемщиков, не являющихся зарплатными клиентами банка)
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Ипотека «Новая квартира» в 3 городах России
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Долинск»
Адрес
693007, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 145
ОГРН
1026500538240
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Телефоны
(4242) 49-40-10

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